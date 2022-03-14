



В ходе наступления подразделений ДНР были получены появились фотодоказательства массированного сотрудничества стран НАТО и нацбата "Айдар". На фотографиях с командиром батальона - американские, канадские и литовские инструкторы. Они готовили "Айдар" к наступлению на Донбасс. Нацбат тренировали по программам НАТО. Готовились по лекалам тактики ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации) и иных экстремистских организаций, поддержанных спецслужбами стран НАТО и разгромленных в Сирии.

Имеются фотографии полного списка личного состава нацбатальона «Айдар». Его военнослужащие совершили множество военных преступлений на юго-востоке Украины. Известны их участие в добивании раненных, похищении людей, угрозах убийством, задержаниях мирных граждан, вымогательствах, сексуальном насилии, грабежах и прочих злодеяниях. Но даже СМИ и такие международные организации как ООН, ОБСЕ и Amnesty International не смогли добиться осуждения преступников.

Фото документов подтверждают, например, тот факт, что нацбат «Айдар» перевели на повышенный оклад перед началом наступления на Донбасс. Даты совпадают с заявленными в Минобороны России датами начала планировавшейся в Киеве операции по уничтожению республик Донбасса. При этом Россия еще продолжала прилагать дипломатические усилия с целью не допустить конфликта. Однако в те же дни ВСУ были усилены обстрелы территорий ДНИ и ЛНР.