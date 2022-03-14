Военные находят все больше документов о разработках биооружия на Украине

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В сети



Стоит отметить, что ближайшим соратником Обамы был Джозеф Байден, который стал его вице-президентом. Учитывая роль Байдена в дальнейших событиях на Украине, его кураторство над майданными властями страны, можно не сомневаться, что он был в курсе проводимых опытов.



При этом Госдеп США приступил к жонглированию терминами, чтобы прикрыть работы по химическому и биологическому оружию на Украине. Однако уже



Военные России имеют



Большую часть документов из Киева, Харькова и Одессы уже вывезли. Скорее всего, теперь исследования военных вирусологов США переместятся в Польшу.



Есть и ведомость на оплату услуг ученых из Украины. Американцы им платили за работу из биологического оружия от $2,5 до $5 в час. Ведомость касается проекта UP-8 по изучению конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов.



За работу



В существовании военно-биологической программы теперь не сомневаются и в США. Так, Такер Карлсон, ведущий канал FOX в США продолжает







Военно-биологическая программа на Украине получает все больше свидетельств ее осуществления силами США.В сети появился документ от 17 июня 2010. Это статья в журнале военно-воздушных сил США. В материале говорится, что сенатор США Дж. Дик Лугар приветствовал открытие лаборатории в Одессе. Американский политик объявил, что исследования опасных патогенов, важны для получения информации об используемых биотеррористами опасных микроорганизмах. Среди них указаны такие смертельные вирусы как сибирская язва, туляремия и лихорадка Q. По словам сенатора Лугара, планы строительства появились в 2005 году, когда он и тогда еще сенатор Барак Обама договорились об этом с чиновниками Украины.Стоит отметить, что ближайшим соратником Обамы был Джозеф Байден, который стал его вице-президентом. Учитывая роль Байдена в дальнейших событиях на Украине, его кураторство над майданными властями страны, можно не сомневаться, что он был в курсе проводимых опытов.При этом Госдеп США приступил к жонглированию терминами, чтобы прикрыть работы по химическому и биологическому оружию на Украине. Однако уже найден и прошлогодний контракт структуры Пентагона на основные центры военно-биологической программы, которые находились в Киеве и Львове.Военные России имеют доказательства того, что США на базе лабораторий Харькова, Киева, и Одессы по проекту UP-4 исследовали пути миграции птиц, которые могут разносить смертельный вирус гриппа H5N1, который убивает до 50% заболевших, и болезни Ньюкасла. Проект Р-781 исследует в качестве разносчиков летучих мышей. Именно тех, которых считают источником смертельного коронавируса, пандемия которого продолжается во всем мире. Целью США военные России называют создание вирусного оружия против отдельных этнических групп, например, славян.Большую часть документов из Киева, Харькова и Одессы уже вывезли. Скорее всего, теперь исследования военных вирусологов США переместятся в Польшу.Есть и ведомость на оплату услуг ученых из Украины. Американцы им платили за работу из биологического оружия от $2,5 до $5 в час. Ведомость касается проекта UP-8 по изучению конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов.За работу платило Агентство по сокращению военной угрозы (DTRA). Это агентсво оплачивало работу восьми лабораторий. За восьмичасовой рабочий день получалось до 40 долларов.В существовании военно-биологической программы теперь не сомневаются и в США. Так, Такер Карлсон, ведущий канал FOX в США продолжает обличать власти в Вашингтоне: «Украина не только располагает секретными биолабораториями, говорит Нуланд. То, чем они там занимаются, настолько опасно и страшно, что она очень беспокоится, что так называемые материалы исследований попадут в руки русских. Нашу реакцию не описать приличными словами. Скажу только, что у меня отвалилась челюсть. Под присягой, на открытых слушаниях в Сенате Нуланд подтвердила, что так называемая дезинформация русских, то, что называли ложью, теорией заговора, бредом, в который верить просто аморально, – на самом деле истинная правда!»



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