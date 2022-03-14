В Увинском районе республики ранее судимый супруг зарезал жену



Pixabay.com Pixabay.com

Увинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 09 марта 2022 года по месту жительства в Увинском районе трупа 57-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) подозревается 59-летний супруг потерпевшей.

По данным следствия, накануне между потерпевшей и ее ранее неоднократно судимым супругом произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине колотое ранение. В результате полученного ранения потерпевшая скончалась.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы.

Подозреваемый задержан. Следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.