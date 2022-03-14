В Удмуртии незаконно охотился и будет наказа мужчина.



Пресс-служба МВД по Удмуртской республике Пресс-служба МВД по Удмуртской республике

Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Кизнерский» выявлен факт незаконного отстрела лося в лесном массиве на территории охотничье-производственного участка «Вятский Берег», совершенный в начале марта текущего года. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.258 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению данного преступления причастен 45-летний житель Кизнерского района. При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили разделанную тушу лося, два незаконно хранящихся гладкоствольных ружья и патроны к ним.

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии ущерб оценен в сумму 240 000 рублей. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет либо штрафа в размере до 1 миллиона рублей.

МВД по Удмуртской Республике совместно с Министерством природных ресурсов проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов незаконной охоты на территории республики.