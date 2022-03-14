В Одессе сириец наймет 250 арабских террористов для защиты наркобизнеса

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Немецкое МВД



В Одессе гражданин Украины родом из Сирии вооружает радикальную исламскую банду. Тарик Аль-Джассима занимался бизнесом, точнее, по сообщением из Одессы - торговал наркотиками в портовом городе. Теперь его бизнес - наемники. Он собрал порядка 250 террористов из организаций «Дивизия султан мурад» и «Джабхат Аш-шамия». Им выплачивается 2-2,5 тысяч долларов США в месяц и премии за уничтожение боевой техники. Угрозы наркодилера появились в эфире сирийского телевидения.



Грузия тоже отметилась. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили обрел славу "рекламщика" гурзинсокго виноделия. Легендарными стали его слова о том, что грузинские виноделы поставляют в Россию продукцию самого низкого качества, так как под видом вина из Грузии поставляют не



Шума наделали сообщения о



Пока Александр Коц, журналист "Комсомольской правды" сообщает, что у него

На фото выше пара "петухов". Это не уголовное оскорбление, означающее в тюрьмах по всем бывшим странам СССР гомосексуалистов. Это французские военные, скорее всего - бывшие. Петух у них - национальный символ. Они наемники киевского режима и приехали убивать на Украине.Немецкое МВД заявляет , что борется с желающими повоевать на Украине. По данным немцев, как и в 1941 из Германии на Украины пытаются проникнуть немецкие неонацисты и экстремисты. На словах эта борьба идет давно, но неонацизм с поклонением немецко-нацистским примеров в Украине уже победил.В Одессе гражданин Украины родом из Сирии вооружает радикальную исламскую банду. Тарик Аль-Джассима занимался бизнесом, точнее, по сообщением из Одессы - торговал наркотиками в портовом городе. Теперь его бизнес - наемники. Он собрал порядка 250 террористов из организаций «Дивизия султан мурад» и «Джабхат Аш-шамия». Им выплачивается 2-2,5 тысяч долларов США в месяц и премии за уничтожение боевой техники. Угрозы наркодилера появились в эфире сирийского телевидения.Грузия тоже отметилась. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили обрел славу "рекламщика" гурзинсокго виноделия. Легендарными стали его слова о том, что грузинские виноделы поставляют в Россию продукцию самого низкого качества, так как под видом вина из Грузии поставляют не вино - фекалии . Теперь он уехал умиреть под огнем российской армии в составе "грузинского добровольческого батальона.Шума наделали сообщения о белорусских добровольцах в Киеве. Они-де уже в составе "Азова". Полк правда в основном уже равняют с землей в Мариуполе, но наемники-беларусфы из рассказывают, как они поедут и все сразу решат на фронте. Правда они сейчас в Варшаве, где у них центр сбора. И у них нет ничего настолько, что "котлетная фея" Тихановская просит Великобританию вооружить их. И настолько публично и не секретно это все делается, что об этом сообщает немецкая новостная помойка "Дойче Велле".Пока Александр Коц, журналист "Комсомольской правды" сообщает, что у него есть данные о 170 наемниках, которые приехали на Украину убивать украинцев за деньги киевских властей. Боевики есть не только их Германии, но и из Аргентины, Австрии, Хорватии, Чехии и других стран.

