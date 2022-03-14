Митинги: в Удмуртии оштрафованы двое, на Кипре поддержали операцию России

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Мирные граждане высказываются по поводу операции России по демилитаризации и денацификации по всему миру. Под воздействием НАТОвской пропаганды поддержанной нацистскими призывами при поддержке Фейсбука и Инстаграма, граждане часто выходят с антироссийскими лозунгами.

Но там, где есть активная русскоязычная диаспора - все иначе. Так у посольства России ан Кипре прошел массовый митинг с флагами России.

Впрочем, стоит отметить, что даже в глубине России пропаганда украинского нацизма добивается успехов. Так 6 марта 2022 года полиция Удмуртии по части первой статьи 20.3.3 КоАП РФ задержаны и наказаны двое жителей Ижевска. У них были плакаты, с призывами против действий армии России. Частным лицам грозят штрафы от 30.000 до 50.000 рублей.