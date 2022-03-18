В России требуют эвакуировать мирных жителей и помочь городам Украины

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Каждый новый день боевых действий преумножает страдание гражданского населения. Более того, сейчас можно практически свободно выехать из любого города Украины, который не находятся в зоне боевых действий. Однако нацбаты сейчас не позволяют выходить из зоны боевых действий тем гражданских, кого превратили в свой живой щит. В итоге в самой тяжелой можно назвать ситуацию в Мариуполе, где националистический полк "Азов" устроил гуманитарную катастрофу местным жителям. Они лишены еды, воды, лекарств и возможности выхода из города.

Власти в России уже готовятся к тому, чтобы экстренно исправить ситуацию после взятия города ополченцами Донбасса. Секретарь генсовета парии "Едина Россия" Андрей Турчак говорит о необходимости уже сейчас, пока бои еще идут, подготовить операцию по спасению населения Мариуполя. По словам политика "потребуются колоссальные ресурсы. Необходимо заранее формировать гуманитарный груз - речь идет о продуктах питания, воде, лекарствах. Необходимы автобусы для эвакуации людей". В городе потребуется запустить новые медучреждения в замен уничтоженных и приступить к экстренным ремонтным работам. Правящая партия готовится к направлению в Мариуполь продуктов, теплых вещей и техники для организации быта. Это тем более актуально, учитывая, что Народная милиция ДНР сообщает о подавлении всех огневых точек нацистов в городе и начале зачистки и массовой эвакуации гражданских.

Пока же нацбаты и тероборона Украины не выпускают граждан из городов по коридорам, ведущим в сторону России. Экстремисты стреляют по тем мирным людям, которые пытаются выехать в РФ. Так, в Харьков отделяет от границы буквально час-полтора пути на машине. Но от беженцев требуют отправляться в сторону Польши, через всю страну на тысячу километров.

Харьковчане направили вице-премьеру Украины Ирине Верещук письмо с требованием избавить их от беды. Там не хватает эвакуационных поездов и от этого страдают самые обездоленные, которые не могут позволить себе сесть в собственную машину и поехать в сторону западной границы. Харьковчане просят отпустить их в Белгородскую область:“Надія на виживання одна — коридор до РФ, яким люди можуть за кілька годин опинитися під піклуванням родичів. Це єдина їх надія на порятунок, адже ще кілька днів у подвалі вб’ють їх без ворожих куль! Ми розраховуємо на Вашу людяність та співчуття, адже Ви не тільки політик, а й жінка, мати, у Вас також є батьки!" Люди просто хотят выехать к родственникам, просто чтобы выжить рядом с близкими.

Однако властям Украины не до спасения гражданских. Так они саботировали согласование гуманитарных коридоров из Мариуполя, Харькова, Киева, Сум и ряда других городов. Усилия Международного Красного креста не приводит к радикальным изменениям нацистской политики в отношении беженцев.

Более того, есть данные что в Мариуполе в качестве заложников находятся консул Греции и 30 работников миссии ОБСЕ. У них нет еды и воды, они не могут связаться с руководством, родными и близкими. Об этом сообщает телеграмм-канал "Силовики".

Похожая картина в Житомире. Там вечером 13 марта, в воскресенье, пообещали гражданских выпустить по гуманитарному коридору, но власти города не смогли исполнить это решение. Фактически это обещание оказалось фейком, мирные жители так и не получили возможности выхода их города.