В Удмуртии нашли виновника ограбления и изнасилования в 2008 году





Третьим отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела по факту разбойного нападения и изнасилования жительницы г. Сарапула, совершенных в 2008 году.

Преступление было раскрыто в текущем году в результате планомерной работы, проводимой следователями СК по уголовным делам о преступлениях прошлых лет, в результате которой были получены данные о причастности к нападению на потерпевшую 44-летнего жителя г. Сарапула. С учетом собранных доказательств, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 131, ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 132, ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, изнасилование, покушение на насильственные действия сексуального характера).

Следствием установлено, что обвиняемый в ночь с 30 июня на 1 июля 2008 года встретил на улице двух ранее незнакомых местных жительниц, одну из которых вызвался проводить домой. Он завел 20-летнюю девушку в лесопосадку вблизи улицы Молодежной в г. Сарапуле, где напал на нее и стал душить руками. Затем злоумышленник, угрожая ножом, изнасиловал потерпевшую и открыто похитил принадлежащие ей ювелирные украшения. После совершения преступлений обвиняемый скрылся, выехав в другой регион.

Следователи, изучив материалы уголовного дела, назначили ряд дополнительных судебных экспертиз, в том числе генотипоскопическую, которая установила принадлежность биологических следов, изъятых с места происшествия, 44-летнему жителю г. Сарапула.

С учетом имеющихся в деле доказательств обвиняемый признался в совершенных преступлениях. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд с обвинительным заключением.