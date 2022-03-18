Власти Житомира играют с населением города в смерть

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Украинский режим, видимо, играет с житомирцами в очень опасную игру. Там уже были неоднократные сообщения о том, что машины расстреливают на трассе Киев-Житомир. Теперь, призывая не оказывать сопротивление, власти Житомира поступили с точностью до "наоборот".



Похоже, что Сергей Сухомлин, еще 27 февраля



Однако теперь, если из города потребуется эвакуация, граждане просто не поверят и могут оказаться внутри сжимающегося кольца осаждающих войск. Тем самым Сергей Сухомлин продемонстрировал, что готов отдать своих горожан нацбатам в качестве "живого щита". Как в Мариуполе.



Но чтобы граждане встретили это событие с улыбкой, без внутреннего сопротивления, расслеблено, местные власти разрешили торговлю слабоалкогольными напитками и пивом. Теперь



Цели Сухомлина остаются туманными. На что он расчитывает, публикуя противоречивые указания - непонятно, но доверие населения местная власть теряет не по дням, а по часам. И чем больше подробностей о насилии нацбатов в Мариуполе прорываются в информационное поле Украины, тем меньше веры украинским политикам остается.

С жителями Житомира запустили игру со смертью. Это сделали местные власти. Они сначала разместили обещание организовать эвакуацию, призвали быть осторожными и не сопротивляться наступающим войскам России. Потом сообщили, что сайт облсовета был взломан и они ничего такого не обещали.Украинский режим, видимо, играет с житомирцами в очень опасную игру. Там уже были неоднократные сообщения о том, что машины расстреливают на трассе Киев-Житомир. Теперь, призывая не оказывать сопротивление, власти Житомира поступили с точностью до "наоборот".Похоже, что Сергей Сухомлин, еще 27 февраля потребовав расстреливать мародеров, пытается угодить и власти в Киеве и выглядеть миротоворцем, который сохранил город и население. При этом он вроде бы показал наступающей армии, что при введении в город российских войск он призвал граждан спасаться, а не проявлять агрессии.Однако теперь, если из города потребуется эвакуация, граждане просто не поверят и могут оказаться внутри сжимающегося кольца осаждающих войск. Тем самым Сергей Сухомлин продемонстрировал, что готов отдать своих горожан нацбатам в качестве "живого щита". Как в Мариуполе.Но чтобы граждане встретили это событие с улыбкой, без внутреннего сопротивления, расслеблено, местные власти разрешили торговлю слабоалкогольными напитками и пивом. Теперь выпить хмельного можно с 10:00 до 18:00. И еще останется время, чтобыб добраться до дома и не попасть под насилие теробороны, которое неизбежно во время введенного прямо сегодня комендантского часа. Он будет действовать с 20:00 до 06:00.Цели Сухомлина остаются туманными. На что он расчитывает, публикуя противоречивые указания - непонятно, но доверие населения местная власть теряет не по дням, а по часам. И чем больше подробностей о насилии нацбатов в Мариуполе прорываются в информационное поле Украины, тем меньше веры украинским политикам остается.

