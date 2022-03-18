В Удмуртии мужчину будут судить за то, что насмерть толкнул приятеля



Pixabay.com Pixabay.com

Собранные следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения вступившего в законную силу приговора суда в отношении 49-летнего жителя г. Ижевска, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием и судом установлено, что в ночь с 29 на 30 октября 2021 года осужденный употреблял спиртные напитки с 66-летним соседом в доме на улице Ленинградская в г. Ижевске. Между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения на балконе, произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый толкнул соседа, в результате чего тот упал, ударившись о выступ головой и получив в результате этого травму, причинившую тяжкий вред его здоровью, что стало причиной его смерти.

Приговор суда, которым мужчине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, не обжаловался и вступил в законную силу.