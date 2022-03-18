Пропагандисты НАТО и нацистов совершают все больше ошибок на Украине

Телеграмм Телеграмм



И НАТОвские пропагандисты использовали бы эту трагедию в своих целях и уже начали, но притормозили, потому что провокация не скливалась как история "кровавого авиаудара кровавых ВВС кровавой России". Потому что есть масса нестыковок. Появились многочисленные сообщения о том, что нацбат "Азов" еще 12 марта планировал подорвать свой штаб, который был на верхних кинотеатра. Сканы сообщений от 12 и 13 марта появились тоже. Потом появились сообщения от беженцев, что за несколько часов до подрыва деморализованные штурмом Мариуполя нацисты разрешили мирному населению покинуть бомбоубежище, где удерживали людей под угрозой насилия. Потом в 16:00, как пишет



Теперь уже никто не удивляется, что киевские пропагандисты оставляют на интернет-ресурсах инструкции для распространителей фейков. Например, сообщается о разрушении школы и дома культуры. А потом о потерях среди военнослужащих и об отсутствии таковых среди гражданского населения. То есть в школе и ДК сидели военные. А гражданских не было. И значит, это была законная цель для военных России.

Новости из Мариуполя приводят в ужас и оторопь. Так вчера появилось сообщение украинских пропагандистов об авиаударе по старому кинотеатру, где в бомбоубежище прятались многие сотни людей. Такой удар должен был убить там всех.И НАТОвские пропагандисты использовали бы эту трагедию в своих целях и уже начали, но притормозили, потому что провокация не скливалась как история "кровавого авиаудара кровавых ВВС кровавой России". Потому что есть масса нестыковок. Появились многочисленные сообщения о том, что нацбат "Азов" еще 12 марта планировал подорвать свой штаб, который был на верхних кинотеатра. Сканы сообщений от 12 и 13 марта появились тоже. Потом появились сообщения от беженцев, что за несколько часов до подрыва деморализованные штурмом Мариуполя нацисты разрешили мирному населению покинуть бомбоубежище, где удерживали людей под угрозой насилия. Потом в 16:00, как пишет EADaily , был захвачен перебежчик из "Азова", шокированный планами командования, который сообщил, что здание нацисты собираются взорвать вместе с заложниками. Потом местный олигарх Тарута, ближайший партнер Рината Ахметовав 17:00 сообщил, что здание разбомбили самолеты РФ. И уже утром, он же сообщил, что никто не погиб. Перекрытия бомбоубежища выдержали подрыв. Похоже, что олигархи и НАТОвские пропагандисты оказались в шоке об дикой организации кровавой провокации и многочисленных сливов ее подготовки.Теперь уже никто не удивляется, что киевские пропагандисты оставляют на интернет-ресурсах инструкции для распространителей фейков. Например, сообщается о разрушении школы и дома культуры. А потом о потерях среди военнослужащих и об отсутствии таковых среди гражданского населения. То есть в школе и ДК сидели военные. А гражданских не было. И значит, это была законная цель для военных России.

