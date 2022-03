"Обычная ракета. Просто мы не можем ее сбить" - Джозеф Байден про "Кинжал""

Автор: kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68926303 Автор: kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68926303



Военные НАТО продолжают изучать "мультики Владимира Путина". Но теперь эти мультики летят и падают на позиции нацистов. Пока Джозеф Байден смог сказать главное, что ему известно про "Кинжал": "Это обычная ракета, правда, её сложно остановить". Настолько сложно, что остальные сбивают уже худо-бедно, но сбивают, а эту совсем никто не научился.Ракета "Кинжал", она же 9-С-7760 – аэробаллистическая и гиперзвуковая. У нее нет крыльев, летит она именно за счет истечения газов из двигателя. Чтобы обеспечить такой полет необходим очень мощный двигатели. И он, видимо, есть. Поскольку в открытых источниках говорят, например, в " Военном обозрении ", что максимальная скорость 10-12М, то есть, до 14500 км/ч. Чтобы добиться такой скорости, ракету поднимает в воздух МиГ-31К и поднимает ее на высоту 20 км. Дальность ее полета достигает 2000 км.В общем теперь, после пары премьерных ударов этой ракетой, стало ясно, что это и правда выдающаяся разработка. Об это написали многие СМИ стран НАТО."Для Запада это представляет пока что неразрешимую проблему" — Die Welt"Это оружие использует самые передовые технологии, которые только улучшились с годами, и потому оно считается неостановимыми" — Al Jazeera"Скорость "Кинжала" делает его недоступным для любой системы ПВО" — New York Post"Специалисты по оружию из США и Великобритании говорят, что недооценили возможности России в гиперзвуковом оружии и его возможностях в боевой ситуации" — Washington Post"Почему русскую гиперзвуковую ракету не видно на радаре" — Military com"Осторожно, НАТО: Россия использует новую гиперзвуковую баллистическую ракету "Кинжал", чтобы уничтожить оружейный склад рядом с польской границей" — Military Watch