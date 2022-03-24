Мужчина в Ижевске вовлек в проституцию семь девушек





Завьяловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя г. Ижевска, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией), ч. 1 ст. 241 УК РФ (Организация занятия проституцией), ч. 1 ст. 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).

По данным следствия, подозреваемый, находясь по месту жительства в г. Ижевске, в сети Интернет организовал занятие проституцией, в которое вовлек семь жительниц республики в возрасте 18-20 лет, а также для привлечения клиентов распространил в сети Интернет порнографические изображения двух из них.

В рамках расследования уголовного дела выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и эпизодов преступлений, в том числе проведен обыск по месту жительства подозреваемого. За совершение преступлений предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.