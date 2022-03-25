Беспилотник КУБ Концерна Калашников из Ижевска найден на улице Киева

Сайт: ZALA-AERO Сайт: ZALA-AERO



Это, как сообщает телеграмм-канал "









Над Киевом уже не в первый раз замечены беспилотники тактического звена, производимые в Ижевске подразделением "Концерна Калашников" ZALA-AERO.Это, как сообщает телеграмм-канал " Колонел Кассад " беспилотник КУБ-БЛА это первый пикирующий одноразовый беспилотник в России, способный принести точно в цель до 3 кг некоей полезной нагрузки. Иногда их называют барражирующий боеприпас или беспилотник-камикадзе. Как минимум в течении 30 минут агрегат может летать со скоростью от 80 до 130 километров в час, сообщает сайт предприятия.

