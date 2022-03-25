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Беспилотник КУБ Концерна Калашников из Ижевска найден на улице Киева
подразделением "Концерна Калашников" ZALA-AERO.Над Киевом уже не в первый раз замечены беспилотники тактического звена, производимые в Ижевске
Это, как сообщает телеграмм-канал "Колонел Кассад" беспилотник КУБ-БЛА это первый пикирующий одноразовый беспилотник в России, способный принести точно в цель до 3 кг некоей полезной нагрузки. Иногда их называют барражирующий боеприпас или беспилотник-камикадзе. Как минимум в течении 30 минут агрегат может летать со скоростью от 80 до 130 километров в час, сообщает сайт предприятия.