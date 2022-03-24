Бухгалтера в Ижевске осудили за мошенничество на 1 млн 600 тыс рублей





Прокуратурой Ленинского района г. Ижевска УР поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению главного бухгалтера ООО «ТД «Динамо» в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.3,4 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное с использованием служебного положения с причинением особо крупного размера, ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей.

Установлено, что на протяжении длительного времени путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, имея доступ к расчетному счету организации, в том числе, путем формирования ею поддельных распоряжений о переводе денежных средств, главный бухгалтер похитила имущество ООО «ТД «Динамо» на общую сумму 1 610 594,00 рублей.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Исковые требования потерпевшего удовлетворены в полном объеме.