В Удмуртии погиб водитель "Лады", пострадала его дочь





24 марта 2022 года, около 13 часов 30 минут, на 65 км автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» на территории Можгинского района (около д. Новые Юбери), по предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «Лада Калина» двигаясь в сторону с. Алнаши, без цели обгона выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения в месте, где это запрещено ПДД РФ, и совершил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ» под управлением 53-летнего мужчины. После чего произошло столкновение автомобилей «Лада Калина» и «Киа» под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Калина» получил смертельную травму, его пассажир - 13-летняя девочка, получила травмы, госпитализирована.

В настоящее время движение транспортных средств на указанном участке автодороги затруднено, с целью предотвращения затора сотрудниками ГИБДД осуществляется ручное регулирование дорожного движения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются.