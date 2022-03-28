Традиционный польский бизнес - делить соседа, как 1920, 1921, 1938 и 1945

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Это обычное поведение Варшавы. Польские власти проделали такой трюк за пару десятилетий своего существования в первой половине 20 века не менее четырех раз, в 1920, 1921, 1938 и 1945.



Был момент, когда молодое польское государство захватило Львов. Но это был скорее мятеж поддержанный поляками извне города. 1 ноября 1918 во Львове



В 1920, 9 октября, в ходе Польско-литовской войны части под командованием польского генерала Люциана Желиговского



В 1921 граница Польской Республики должна была проходить по РСФСР и УССР и



В 1938 Польша поучаствовала в разделе Чехословакии с нацистской Германией. И тогда и прозвучало определение о Польше - "Гиене Европы".



А в 1945 советские войска, истекая кровью, шли к Берлину и дошли. Но часть немецких земель Польша просто выпросила. Как пострадавшая сторона. Уже потом они насильно выселили оттуда немцев. А еще поляки успешно завершили на всей своей территории "решение еврейского вопроса", продолжив немецкую политику антисемитизма на низовом уровне. Евреев в Польше не осталось - убежали в соседние страны и Палестину.

Черчиль был прав, назвав Польшу "Гиеной Европы". Государство-падальщик снова принялось за старое. Теперь оно попыталось получить военную поддержку от НАТО, чтобы захватить западные области Украины в ситуации, когда их некому защищать. Страна воюет, а сзади уже пристроились поляки. В НАТО помнят эти повадки. И решили не влезать в очередную авантюру на минувшем саммите, когда Польша предложила ввести в западные регионы Украины 100 тысяч миротворческих сил.Это обычное поведение Варшавы. Польские власти проделали такой трюк за пару десятилетий своего существования в первой половине 20 века не менее четырех раз, в 1920, 1921, 1938 и 1945.Был момент, когда молодое польское государство захватило Львов. Но это был скорее мятеж поддержанный поляками извне города. 1 ноября 1918 во Львове началось восстание поляков, бывших большинством в столице Галичины. Как пишет Украина.ру, сражение в городе шло еще три недели.В 1920, 9 октября, в ходе Польско-литовской войны части под командованием польского генерала Люциана Желиговского присоединили к Польше Вильнюс, сообщает "Евразия Дейли".В 1921 граница Польской Республики должна была проходить по линии Керзона . Однако окончательно границу провели по итогам поражения, нанесенного Польшей УССР в Советско-польской войне. Она закончилась подписанием Рижского мирного договора между БССР Польшей , пишет Википедия.В 1938 Польша поучаствовала в разделе Чехословакии с нацистской Германией. И тогда и прозвучало определение о Польше - "Гиене Европы".А в 1945 советские войска, истекая кровью, шли к Берлину и дошли. Но часть немецких земель Польша просто выпросила. Как пострадавшая сторона. Уже потом они насильно выселили оттуда немцев. А еще поляки успешно завершили на всей своей территории "решение еврейского вопроса", продолжив немецкую политику антисемитизма на низовом уровне. Евреев в Польше не осталось - убежали в соседние страны и Палестину.

