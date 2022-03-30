В Удмуртии в утечке хлора обвиняют сотрудницу МУП "Ижводоканал"





Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы МУП г. Ижевска «Ижводоканал», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Следствием установлено, что обвиняемая работала начальником смены станции подготовки воды «Пруд-Ижевск» МУП г. Ижевска «Ижводоканал». Исполняя свои трудовые обязанности, при организации технологического процесса на предприятии она допустила нарушения установленных правил, регламентирующих порядок использования опасного химического вещества - хлора. В частности, обвиняемая с нарушением правил безопасности по обращению с химическим опасным веществом - хлором, приняла контейнер, на который на предприятии не имелось средства для ликвидации аварии. В результате допущенных нарушений 2 июля 2021 года на предприятии произошёл выброс хлора в атмосферу, что создало угрозу причинения существенного вреда здоровью жителей г. Ижевска.

В рамках расследования уголовного дела произведён осмотр места происшествия, изъята и изучена документация, представляющая интерес для следствия. Допрошены сотрудники и лица из числа руководящего состава муниципального предприятия, а также представители организации, где производилось заполнение контейнера хлором. Проведён ряд сложных экспертиз, в том числе санитарно-эпидемиологическая, комплексная организационно-строительная и организационно-техническая.

На основании собранных следствием доказательств уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.