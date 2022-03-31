Джо Байден съездил в Варшаву, но Польша не наложила санкций на Россию





Польша продолжает рассказывать, как упорно поддерживает Украину и готова помогать военной силой для того, чтобы насолить России. При этом польские власти давно требуют жестких антироссийских санкций от стран Запада и США из-за сложившейся ситуации на Украине. Однако через польшу непрерывным потомком двигаются на запад ресурсы из России. Никаких особенных санкций Польша так и не ввела. Бывший польский министр иностранных дел Радослав Сикорский рассказал об этом Radio ZET.

Как считает польский политик Запад вводит бесполезные санкции против РФ, но они в итоге бьют по Европе не меньше, чем по России. Многие отрасли Евросоюза и Америки оказались под ударом собственных санкций. Вместе с тем, отмечая очередную годовщину захвата Вильнюса, который был официально принят в состав Польши в 22 марта 1922 года, польские власти вообще не вводят никаких санкций в отношении России и ее властей. Просто грозятся ввести войска в западные области Украины и увеличить поставки вооружений.

Бывший министр Сикорский заявил, что теперь, кроме нефти и газа через Польшу везут рекордные партии российского уголя. Пока можно полагать, что поляки и не собираются отменять доставку энергоносителей из России в Европу.

Напомним, что Джо Байден на днях посетили Варшаву. Секретная служба США перекрыла город и потребовала от всех участников мероприятий приезжать на них за несколько часов до начала. В Варшаве отмечены огромные пробки.