Брат убил брата в Удмуртии

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Глазовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту убийства 34-летнего мужчины, тело которого с признаками насильственной смерти обнаружено 31 марта 2022 года в 19 час. 40 мин. по месту жительства в деревне Качкашур Глазовского района. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), подозревается 43-летний брат погибшего.

По данным следствия, 31 марта 2022 года в течение дня братья употребляли спиртные напитки. Около 19 часов между ними произошла ссора, в ходе которой старший брат ударил младшего брата ножом в грудную клетку. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый задержан. Следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения и избрания меры пресечения.