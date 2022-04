Польский премьер Моравицкий признался в нацизме в отношении русских

Польская торговля русофобией позволяет не замечать нацистских батальонов, геноцида мирного населения Донбасса, массовых преступлений против человечности и нарушения обычаев войны.



Однако в последний раз в Европе такое же происходило именно в отношении поляков. Волынская резня польского, еврейского и иного населения бандеровцами во время Великой Отечественной войны теперь поляками забыта. Теперь они сами по-нацистски "устанавливают стандарты" русофобии.

Пока же русофобия уже ведет в Польше к сремительному подорожанию жизни. Глава партии «Гражданская платформа», бывший премьер-министр страны Дональд Туск считает, что стоимость хлеба в стране к концу этого года может вырасти в четыре раза.



Однако пугать должно другое - никто в Европе не одергивает нациста Моравецкого, как ни кого в ЕС не удивляет объявление Польши нацистским государством.



Речь о государственных санкциях против целого народа («Мы разрушим русскую экономику», — говорит пацифистка и экологический активист Анналена Бербок, которая случайно стала министром иностранных дел ФРГ). То есть они не мыслят категориями «плохой Путин», они открыто и честно заявляют: «Отвратителен весь русский народ, и мы его снесём».

