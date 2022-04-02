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Польский премьер Моравицкий признался в нацизме в отношении русских
сообщает телеграмм-канал депутата Леонида Слудского.Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий прямо объявил себя нацистом и нацистским государством Польшу. По его словам именно "гиена Европы" теперь устанавливает стандарты русофобии,
Польская торговля русофобией позволяет не замечать нацистских батальонов, геноцида мирного населения Донбасса, массовых преступлений против человечности и нарушения обычаев войны.
Однако в последний раз в Европе такое же происходило именно в отношении поляков. Волынская резня польского, еврейского и иного населения бандеровцами во время Великой Отечественной войны теперь поляками забыта. Теперь они сами по-нацистски "устанавливают стандарты" русофобии.
Пока же русофобия уже ведет в Польше к сремительному подорожанию жизни. Глава партии «Гражданская платформа», бывший премьер-министр страны Дональд Туск считает, что стоимость хлеба в стране к концу этого года может вырасти в четыре раза.
Однако пугать должно другое - никто в Европе не одергивает нациста Моравецкого, как ни кого в ЕС не удивляет объявление Польши нацистским государством.
Речь о государственных санкциях против целого народа («Мы разрушим русскую экономику», — говорит пацифистка и экологический активист Анналена Бербок, которая случайно стала министром иностранных дел ФРГ). То есть они не мыслят категориями «плохой Путин», они открыто и честно заявляют: «Отвратителен весь русский народ, и мы его снесём».