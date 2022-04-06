Украинцы встраиваются в криминалитет Европы. Иногда - органами





Уже после проституции оргпреступность решила заняться более рискованным и сложным, но и более прибыльным делом - торговлей детьми и органами, сообщают французы.



Мощный поток беженцев позволил многим желающим покинуть Украину без какой-либо регистрации. В дальнейшем местный криминал начал получать деньги за нелегальный переход границы. Сейчас стоимость такой операции выросла до 20 тысяч евро для мужчины призывного возраста.



В итоге, через границу хлынул и украинский преступный элемент, посчитавший, что попасть под повальную мобилизацию не хочется, а попасть в Европы и заниматься нелегальным преступными деяниями - наоборот, хочется. Теперь украинцы вливаются в криминальные сообщества Европы и сами занимаются работорговлей соотечественниками. Либо разбором нелегалов на органы.

Французская радиостанция Radio Classique сообщает о тревогах гуманитарных организаций Европы. Криминалитет Европы по традиции собрался нажиться на бедах беженцев. Наиболее заметным стал рост предложения на рынке продажного секса.Уже после проституции оргпреступность решила заняться более рискованным и сложным, но и более прибыльным делом - торговлей детьми и органами, сообщают французы.Мощный поток беженцев позволил многим желающим покинуть Украину без какой-либо регистрации. В дальнейшем местный криминал начал получать деньги за нелегальный переход границы. Сейчас стоимость такой операции выросла до 20 тысяч евро для мужчины призывного возраста.В итоге, через границу хлынул и украинский преступный элемент, посчитавший, что попасть под повальную мобилизацию не хочется, а попасть в Европы и заниматься нелегальным преступными деяниями - наоборот, хочется. Теперь украинцы вливаются в криминальные сообщества Европы и сами занимаются работорговлей соотечественниками. Либо разбором нелегалов на органы.

