В Удмуртии сын убил мать из-за наследства

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Следственным отделом по Индустриальному району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 2 апреля 2022 года около 1 часа ночи на лоджии в квартире по месту жительства тела 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), обвиняется ранее судимый за убийство, не работающий 37-летний сын погибшей.

По данным следствия, вечером 1 апреля 2022 года обвиняемый употреблял спиртные напитки совместно с матерью. При этом между ними произошла ссора на почве того, что мать, по мнению обвиняемого, несправедливо разделила между ним и братом наследство недавно умершего отца. Испытывая в связи с этим обиду на мать, обвиняемый несколько раз ударил ее табуретом по голове, причинив телесные повреждения, в результате которых женщина скончалась на месте.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении обвиняемого по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.