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Полмиллиарда рублей незаконно обналичили двое граждан из Ижевска
Органами предварительного следствия 35-летний мужчина и 43-летняя женщина обвиняются в том, что на протяжении нескольких лет действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществляли по заказу юридических лиц перевод денежных средств из безналичной формы в наличные денежные средства, перечисляя денежные средства на счета специально созданных исключительно для незаконной деятельности подконтрольных им 36 организаций.
За период преступной деятельности обвиняемыми произведено обналичивание денежных средств на сумму свыше 500 миллионов рублей.
Суд постановил избрать в отношении обвиняемых меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 15 суток - до 18 мая 2022 года.