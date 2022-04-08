Полмиллиарда рублей незаконно обналичили двое граждан из Ижевска





Органами предварительного следствия 35-летний мужчина и 43-летняя женщина обвиняются в том, что на протяжении нескольких лет действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществляли по заказу юридических лиц перевод денежных средств из безналичной формы в наличные денежные средства, перечисляя денежные средства на счета специально созданных исключительно для незаконной деятельности подконтрольных им 36 организаций.



За период преступной деятельности обвиняемыми произведено обналичивание денежных средств на сумму свыше 500 миллионов рублей.



Суд постановил избрать в отношении обвиняемых меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 15 суток - до 18 мая 2022 года.

Индустриальный районный суд г. Ижевска вынес постановления об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении двоих жителей г. Ижевска, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (Изготовление в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты…).Органами предварительного следствия 35-летний мужчина и 43-летняя женщина обвиняются в том, что на протяжении нескольких лет действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществляли по заказу юридических лиц перевод денежных средств из безналичной формы в наличные денежные средства, перечисляя денежные средства на счета специально созданных исключительно для незаконной деятельности подконтрольных им 36 организаций.За период преступной деятельности обвиняемыми произведено обналичивание денежных средств на сумму свыше 500 миллионов рублей.Суд постановил избрать в отношении обвиняемых меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 15 суток - до 18 мая 2022 года.

