В Удмуртии двое подростков пойдут под суд за торговлю наркотиками





Сарапульским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего и 18-летнего жителей г. Сарапула, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, 1 апреля 2022 года в 13 часов обвиняемые были задержаны на ул. Тургенева в г. Сарапуле сотрудниками полиции в рамках мероприятий, приводимых в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств. При себе молодые люди имели наркотическое вещество в крупном размере, приготовленное к сбыту бесконтактным способом, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Оба обвиняемых ранее неоднократно судимы за различные преступления против собственности и в сфере незаконного оборота наркотических средств, являются потребителями наркотических средств.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, наркотическое вещество изъято из незаконного оборота, допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.