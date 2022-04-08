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Мужчина и женщина пострадали в результате столкновения двух грузовиков
Как, сообщают в отделе пропаганды республиканского ГИБДД, совершение разворота в этом месте запрещено. Об этом свидетельствуют расположенные тут знаки. В итоге, водитель грузовика иностранного производства, совершил столкновение с попутно двигающимся грузовым автомобилем «Камаз» в составе полуприцепа под управлением 60-летнего мужчины. В результате ДТП пассажиры грузового автомобиля «Мазда» - 46-летняя женщина и 35-летний мужчина - получили травмы.
Пострадавшие госпитализированы. Полиция ведет следствие.