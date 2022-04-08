Мужчина и женщина пострадали в результате столкновения двух грузовиков





Как, сообщают в отделе пропаганды республиканского ГИБДД, совершение разворота в этом месте запрещено. Об этом свидетельствуют расположенные тут знаки. В итоге, водитель грузовика иностранного производства, совершил столкновение с попутно двигающимся грузовым автомобилем «Камаз» в составе полуприцепа под управлением 60-летнего мужчины. В результате ДТП пассажиры грузового автомобиля «Мазда» - 46-летняя женщина и 35-летний мужчина - получили травмы.



Пострадавшие госпитализированы. Полиция ведет следствие. 6 апреля 2022 года около 18 часов, на 287 км автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» Игринского района (около с. Зура), 48-летний водитель грузового автомобиля «Мазда» развернулся и совершил ДТП.Как, сообщают в отделе пропаганды республиканского ГИБДД, совершение разворота в этом месте запрещено. Об этом свидетельствуют расположенные тут знаки. В итоге, водитель грузовика иностранного производства, совершил столкновение с попутно двигающимся грузовым автомобилем «Камаз» в составе полуприцепа под управлением 60-летнего мужчины. В результате ДТП пассажиры грузового автомобиля «Мазда» - 46-летняя женщина и 35-летний мужчина - получили травмы.Пострадавшие госпитализированы. Полиция ведет следствие.

