В Удмуртии нашли убийцу спустя 12 лет после злодеяния

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Следственным управлением Следственного комитета России по Удмуртской Республике было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).



Несмотря на значительный объем оперативной и следственной работы, проведенной сотрудниками правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования, установить злоумышленника «по горячим следам» не удалось.

Работа над раскрытием преступления все эти годы не прекращалась. Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по г. Ижевску совместно с сотрудниками межрайонного отдела №1 Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике в ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о возможной причастности к совершению данного преступления ижевчанина 1986г.р. Подозреваемый был задержан.



При отработке полученных сведений были проведены различные экспертизы, допрошены возможные свидетели. В ходе допроса после ознакомления с имеющимися в распоряжении следствия доказательствами мужчина признался в убийстве женщины.



В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. За данное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Рано утром 21 июля 2010 года в дежурную часть отдела полиции №3 (по Первомайскому району) УМВД России по г. Ижевску поступило сообщение о том, что в одном из торговых киосков по ул. Седова обнаружен труп женщины с множественными ножевыми ранениями.Следственным управлением Следственного комитета России по Удмуртской Республике было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).Несмотря на значительный объем оперативной и следственной работы, проведенной сотрудниками правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования, установить злоумышленника «по горячим следам» не удалось.Работа над раскрытием преступления все эти годы не прекращалась. Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по г. Ижевску совместно с сотрудниками межрайонного отдела №1 Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике в ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о возможной причастности к совершению данного преступления ижевчанина 1986г.р. Подозреваемый был задержан.При отработке полученных сведений были проведены различные экспертизы, допрошены возможные свидетели. В ходе допроса после ознакомления с имеющимися в распоряжении следствия доказательствами мужчина признался в убийстве женщины.В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. За данное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

