Банда из пяти подростков отправится под суд в Сарапуле



Фото автора EKATERINA BOLOVTSOVA: Pexels Фото автора EKATERINA BOLOVTSOVA: Pexels

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей г. Сарапула в возрасте от 15 до 17 лет, обвиняемых в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п.п. «а», «в» ст. 158 УК РФ (покушение на кражу и кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба), п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что в период с января по август 2021 года обвиняемые, трое из которых ранее судимы за корыстные преступления, вступив в предварительный сговор, совершали хищения имущества физических и юридических лиц на территории г. Сарапула. Подростки тайно и открыто похищали товары из торговых залов супермаркетов. Один из них похитил скутер, припаркованный возле железнодорожного вокзала. Кроме того, в ночное время они угнали автомобиль, припаркованный возле жилого дома, из которого похитили автомобильную акустику, однако распорядиться автомобилем не смогли, так как во время движения у него заклинило рулевое колесо.

В рамках расследования уголовного дела проведены осмотры мест происшествий, обыски в помещениях, где обвиняемые хранили похищенное имущество. Оно было обнаружено и возвращено потерпевшим. Подростки признали вину в совершенных преступлениях, их родителями возмещен ущерб, причиненный потерпевшим.