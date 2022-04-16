В Ижевске задержаны женщины организовавшие притон с юными проститутками



Пресс-служба МВД по Удмуртской республике Пресс-служба МВД по Удмуртской республике

Следственным отделом по Первомайскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней и 31-летней жительниц г. Ижевска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 241 УК РФ (Организация занятия проституцией с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних).

По данным следствия, в ноябре 2021 года подозреваемые организовали занятие проституцией в притоне, обустроенном в арендованной квартире в одном из домов на улице Орджоникидзе в г. Ижевске. Работавшими в притоне под видом массажного салона девушками в возрасте от 15 до 23 лет предоставлялись услуги «эротического массажа».

В рамках расследования уголовного дела произведены несколько обысков, в ходе которых изъяты системные блоки, ноутбуки, 14 мобильных телефонов, большое количество банковских карт, тетрадь с записями, документация. В настоящее время допрашиваются свидетели, принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершенного преступления, а также всех участников группы, задействованных в противоправной деятельности.