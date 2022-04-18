Трое мужчин осуждены за убийство женщины в Можге





Верховый суд Удмуртской Республики огласил приговор трем ранее судимым жителям Можгинского района, признав их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Исследовав представленные стороной государственного обвинения доказательства, суд установил, что в течение нескольких дней февраля 2020 года осужденные распивали спиртные напитки по месту жительства одного из них в г.Можге в компании малознакомой 25-летней девушки.

Увидев в социальных сетях сообщения местных поисковых отрядов и близких родственников девушки о ее розыске как без вести пропавшей, мужчины посчитали, что к ним, как к ранее судимым лицам, возникнут претензии со стороны правоохранительных органов.

Находясь под влиянием алкоголя, виновные не смогли выбрать иной способ разрешения сложившейся ситуации, кроме как убить потерпевшую.

В ночное время под надуманным предлогом соучастники предложили потерпевшей проследовать в лес, где совместно напали на нее и задушили. С целью скрыть следы убийства они также попытались сжечь тело убитой.

С места преступления злоумышленники скрылись, но, спустя непродолжительное время, были задержаны сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий и заключены под стражу.

Вину в совершенных преступлениях осужденные не признали.

Суд, приняв во внимание все обстоятельства дела, назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 17 лет 6 месяцев, отбывать которое они будут в исправительной колонии особого режима.