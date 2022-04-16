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Тела двух мертвых молодых людей найдены в Ижевске
Следственным отделом по Октябрьскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел 21-летнего и 31-летнего мужчин в квартире по улице Песочная г. Ижевска около 18 часов 13 апреля 2022 года.
По данным проверки, один из погибших арендовал квартиру, второй погибший – его знакомый. Предварительной причиной их смерти явилась передозировка наркотическим средством.
В рамках доследственной проверки произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются соседи и родственники погибших. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.