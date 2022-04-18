Правящая партия Украины одобрила торговлю органами украинцев

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Законопроект номер 5610



Это означает, что теперь повторится история, раскопанная Карлой Дель Понте в Косово. Тогда подозрение легло на "Врачей без границ", которые помогали косовским албанцам. Те, в свою очередь, изымали органы из мертвых и еще живых сербских пленных или из албанцев, которых считали предателями или конкурентами по криминальному бизнесу. Из-за расследования Дель Понте тогда запугали так сильно, что она экстренно ушла на пенсию и не довела расследования до конца, хотя на руках у нее были все доказательства. Об этом она написала в своих мемуарах.



Французская радиостанция Radio Classique



Торговля органами погибших солдат и беженцев



Военные Украины уже не первый год умирают и исчезают при странных обстоятельствах. Дезертирство и самоубийства в ожидании визита в новые госпиталя и крематории "черных трансплантологов" из США, Европы и Израиля уже бывали в 2014. Трансплантологи потом много работали с теми, кого привозили из котлов у Дебальцево.



В целом, этот преступный бизнес приписывают СБУ. Есть там интерес и политиков. Известна переписка депутата-патриота Сергея Власенко, с немецким врачом Ольгой Вибер и главарем нацистского батальона «Донбасс» Семеном Семенченко. Врач потребовала больше изъятых органов. Депутат отвечает: «Мы можем сделать и больше, так что следите за новостями? Думай, найди кого-нибудь и давайте увеличим партию». Война нравится обоим. Вибер пишет: «Судя по новостям, события складываются в нашу пользу. Как вы думаете, ничего не изменится?» Депутат отвечает: «Не предвидится, что будем делать!" разверне т Украинский расследователь Анатолий Шарий обнаружил , что Верховная Рада максимально облегчила работу "черных" трансплантологов. Теперь вырезать органы из человеческого организма и пересаживать их можно без уплаты налогов.Законопроект номер 5610 приняли экстренно, по ускоренной процедуре, хотя ранее его не отклоняли и тормозили почти год с лета 2022. Об этом сообщает украинское издание "Обозреватель". Учитывая, что почти вся оппозиция или под арестом или в бегах, то правящей партии "Слуга народа" по какой-то очень веской, как пачка 100-долларовых купюр, показалось очень важно помочь трансплантологам в условиях идущей войны.Это означает, что теперь повторится история, раскопанная Карлой Дель Понте в Косово. Тогда подозрение легло на "Врачей без границ", которые помогали косовским албанцам. Те, в свою очередь, изымали органы из мертвых и еще живых сербских пленных или из албанцев, которых считали предателями или конкурентами по криминальному бизнесу. Из-за расследования Дель Понте тогда запугали так сильно, что она экстренно ушла на пенсию и не довела расследования до конца, хотя на руках у нее были все доказательства. Об этом она написала в своих мемуарах.Французская радиостанция Radio Classique сообщает , что криминалитет Европы из-за наплыва беженцев, которых никто не контролирует и не хватится, занялся торговлей детьми и органами украинцев. В этом участвуют и украинские преступные сообщества. Способствует торговлей людьми и изъятию у них органов и то, что множество беженцев покинули Украину без какой-либо регистрации. И теперь никто не знает, где они, и никто их не ищет.Торговля органами погибших солдат и беженцев снова ся на окровавленной Украине. Есть и новая инфраструктура - министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в еще начале года пообещала отправить новые госпитали и мобильные крематории.Военные Украины уже не первый год умирают и исчезают при странных обстоятельствах. Дезертирство и самоубийства в ожидании визита в новые госпиталя и крематории "черных трансплантологов" из США, Европы и Израиля уже бывали в 2014. Трансплантологи потом много работали с теми, кого привозили из котлов у Дебальцево.В целом, этот преступный бизнес приписывают СБУ. Есть там интерес и политиков. Известна переписка депутата-патриота Сергея Власенко, с немецким врачом Ольгой Вибер и главарем нацистского батальона «Донбасс» Семеном Семенченко. Врач потребовала больше изъятых органов. Депутат отвечает: «Мы можем сделать и больше, так что следите за новостями? Думай, найди кого-нибудь и давайте увеличим партию». Война нравится обоим. Вибер пишет: «Судя по новостям, события складываются в нашу пользу. Как вы думаете, ничего не изменится?» Депутат отвечает: «Не предвидится, что будем делать!" И вот новый приезд "на передок" мобильных крематориев. И новая договоренность компании Global Rescue с ОБСЕ о добыче органов из мертвых тел - на 100 тысяч долларов с каждого трупа. Ранее Болгария предлагала выкупать почку за 50 тысяч долларов, а донору получал на руки от 5 до 15 тысяч. Важно знать, что торговля органами - не новый бизнес для Украины. Еще в 1990-х в областной поликлинике Львова некто Багдан Федак занялся "черной трансплантологией". За это время в области исчезли 130 детей. Есть основания полагать. что ребенок уходил на органы за 1 миллион. Такие расценки полностью объясняют ту спешку, с которой правящая партия Украины "Слуга народа" приняла закон об облегчении работы трансплантологов в условиях 14 апреля 2022 года.





