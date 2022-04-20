В селе Алнаши Удмуртии мужчина зарезал приятеля



Pixabay.com Pixabay.com

Можгинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели 31-летнего мужчины, тело которого с признаками насильственной смерти обнаружено 18 апреля 2022 года по месту жительства в с. Алнаши.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сотрудниками Росгвардии задержан 35-летний знакомый погибшего.

По данным следствия, накануне случившегося подозреваемый совместно с потерпевшим в его квартире употребляли спиртные напитки. При этом между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил знакомого ножом. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователем готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.