В Удмуртии мужчине сломали в драке ребро и спустя неделю он умер



СУ СК РФ по УР СУ СК РФ по УР

Можгинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя с. Можги Можгинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 11 февраля 2022 года обвиняемый и его знакомый 44-летний потерпевший совместно употребили спиртные напитки, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего кулаком, в результате чего тот упал, ударившись о спинку стула. Через неделю мужчина пришел к своей родственнице, сообщив о плохом самочувствии, и через непродолжительное время скончался. Причиной его смерти явился перелом ребра, который вызвал повреждение внутренних органов.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.