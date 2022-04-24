Запрещенную в России организацию спонсируют Рокфеллеры и Ротшильды

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Вот и еще одна такая контора теперь окончательно признана нежелательной в России. Аналитики международной политики из «Chatham House»

Это доклад «Российский вызов», исследование «Устойчивая Украина. Защита общества от российской агрессии», доклад «Мифы и заблуждения насчет России. Как они влияют на западную политику и что можно сделать», доклад «Что сдерживает Россию. Устойчивые принципы реагирования на Москву».



Доклады писали преподаватель РАНХиГС и ШАНИНКи Екатерина Шульман и преподаватель ВШЭ Николай Петров. Работали за деньги, за гранты, за стипендии и возможность посещать британские мероприятия. Теперь Шульман признаны «иностранными агентами». Нет, не шпионкой, пока не шпионкой. А за Петровым государево око лишь тщательно приглядывает. Но очевидно, что свою работу гражданин Петров, как и гражданка Шульман делали в интересах иных стран и, похоже, их спецслужб.



И если при Хрущеве спрашивали "С кем вы, мастера культуры?", то теперь самое время спросить - с кем же ученые, привыкшие безбедно жить внутри Садового кольца Москвы на иностранные гранты.

У «Chatham House*» богатая история,



Деньги в фонд «Chatham House» прилетают и от Рокфеллеров, которые финансируют со времен Аллена Даллеса, руководившего ЦРУ в США, американский Совет по международным отношениям. Это - братская организация британского института.

Все это позволяет «сбитым летчикам» из «Chatham House» фактически в открытую плести интриги и готовить заговоры является организацией открытого заговора. И для этого очень пригождается местная агентура, все эти Шульманы и Петровы.

Есть в Британии много разных псевдонаучных исследовательских организаций. Чаще - это синекура для престарелых разведчиков и тех, кого все контрразведки мира знают в лицо.Вот и еще одна такая контора теперь окончательно признана нежелательной в России. Аналитики международной политики из «Chatham House» по решению Генеральной прокуратуры РФ теперь в нашей стране появятся разве что в наручниках, за их разрушительную деятельность. Королевский институт интернациональных отношений «Chatham House» («The Royal Institute of International Affairs») не раз публиковала доклады, которые иначе чем вредительскими, фейковыми и русофобскими назвать не получается. Об этом рассказывает сайт Политнавигатор.У «Chatham House*» богатая история, сообщает сайт Блокнот.ру. Он возник в 1920-м в качестве надстройкой над секретной организацией «Круглый стол», учрежденной в 1910-м Ротшильдами в Лондоне. Исследователи полагают, что в начале ХХ века состав «Круглого стола» и состав «Комитета 300» (мировая элита, о которой пишет Джон Коулман в своей книге «Комитет трёхсот») почти полностью совпадали.Деньги в фонд «Chatham House» прилетают и от Рокфеллеров, которые финансируют со времен Аллена Даллеса, руководившего ЦРУ в США, американский Совет по международным отношениям. Это - братская организация британского института.

