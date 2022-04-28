Взрыватель от снаряда сработал и легко ранил двух детей 6 лет





Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту хлопка на территории детского сада в Малопургинском районе Удмуртии (ст. 293 УК РФ - халатность, ст. 222 УК РФ - незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

По данным следствия, 25 апреля 2022 года около 12 часов на территории муниципального детского сада в селе Пугачево Малопургинского района произошел хлопок, в результате которого незначительные повреждения (царапины) получили двое воспитанников детского сада – мальчики в возрасте шести лет. Предположительно, произошла детонация взрывателя снаряда, который они нашли на территории поселка. Дети осмотрены врачами, медицинская помощь им не требуется, угрозы здоровью нет.

На место происшествия выехали следователи, следователи-криминалисты и руководство следственного управления, производится его осмотр, допрашиваются очевидцы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.