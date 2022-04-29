Мужчина зарезал собутыльника в Ижевске



Фото автора Matt Hatchett: Pexels Фото автора Matt Hatchett: Pexels

Следственным отделом по Первомайскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя г. Ижевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в октябре 2021 года обвиняемый в квартире по ул. Пушкинская в г. Ижевске употреблял спиртные напитки с малознакомым 61-летним мужчиной. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый устроил с ним ссору на почве возникших неприязненных отношений, в ходе которой несколько раз ударил мужчину кухонным ножом, после чего с места преступления скрылся. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для передачи его в суд. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.