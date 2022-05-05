Осудить на 20 лет могут юного наркоторговца в Удмуртии



Пресс-служба МВД по Удмуртской республике Пресс-служба МВД по Удмуртской республике

Наркоконтроль полици Удмуртии задействовал в своей операции спецназовцев из подразделения "Гром". Мастерство специалистов по задержанию особо резвых или агрессивных граждан потребовалось для пздержания совсем еще молодого человека, который может провесть за решеткой столько лет, сколько уже прожил на свете.





Мужчине исполнилось 20 лет. Он решил занятся нелегальным и крайне-прибыльным бизнесом, а не пойти на работу за среднюю зарплату, которую молдой человек может получать на предприятиях столицы Удмуртии. Гражданина поймали на "горячем": полицейские зафиксировали, что подозреваемый обустраивал тайники дла закладывания в них порций наркосодержащих веществ. После задержания полицейские провели поисковые действия и нашли еще 11 тайников в находящемся неподалеку садовом массиве. Из тайников были получены упакованные для продажи субстанции с запрещенным уголовным кодексом содержимым синтетического производства. Обыск в жилище молодого человека дал следствию еще 140 упаковок с препаратами, которые сейчас анализируют в экспертной лаборатории.





Молодого человека могут осудить на следующие два десятилетия его жизни за попытку совершения сбыта нарктотиков в по четвертой части статьи 228.1 Уголовного кодекса. Мужчина отправлен в СИЗО.