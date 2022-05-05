В Ижевске мужчина арестован за отправку порно 7-летней девочке



Сайт: Астромедиан. Сайт: Астромедиан.

Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 7-летней девочки.

В совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, обвиняется ранее судимый 24-летний житель г. Ижевска.

По данным следствия, в период с 29 апреля по 1 мая 2022 года обвиняемый в одном из мессенджеров в сети Интернет вступил в переписку с 7-летней потерпевшей, которой в процессе общения направил фотоизображения порнографического характера. После того, как девочка рассказала о случившемся матери, дальнейшая переписка с обвиняемым от ее имени происходила под контролем полицейских. Мужчина выяснил адрес потерпевшей и 1 мая направился по месту ее жительства, где был задержан.

В отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела принимаются все необходимые меры, направленные на выяснение обстоятельств совершенного преступления, а также выявление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемого.