Однако пока только Румыния задумалась о поддержке польского плана агрессии. В НАТО пока выжидают, в США обещают предоставить оружие и разведданные. В итоге в Польше страшно спешат, пытаясь соорудить хоть какую-то боеспособную группировку. А чтобы обеспечить более полную поддержку своей агрессии "гиена Европы" ищет предлог для вторжения и готовит провокации.

К этому готовятся соседи. Так, армия Беларуси начала внезапную проверку боеготовности сил быстрого реагирования. Личный состав подразделений готовится к оперативному реагированию, подразделения будут учиться действовать на незнакомых театрах боевых действий, пишет telegram-канал ведомства.

Беларусам предстоит комплексная проверка, пишет RT. Местных жителей предупредили о перемещениях значительного количества техники, что затруднит движение по дорогам, пишет Life .

При этом, как сообщает Lenta.ru, Североатлантический альянс отказывается от соблюдения положений Основополагающего акта Россия-НАТО от 1997 года. По нему было ограничено количество мест хранения ядерных боеприпасов на территории стран НАТО. Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр, передает Financial Times, договор «не будет сдерживать» альянс при осуществлении его планов.

В России этим планам никто не удивлен. Североатлантический альянс готовил нападение на Россию, а спецоперация РФ на территории Украины предотвратила трагедию, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Так, по его словам, США решили поставлять оружие на Украину в январе — до начала спецоперации Вооруженных сил России. Нацисты Украины готовились к вторжению в Россию при поддержке стран НАТО, передает слова политика агентство Ура.РУ.