Душил, бил ногами, кочергой и гвоздодером: мужчина убил мать в Удмуртии



Фото автора Anna Tarazevich: Pexels Фото автора Anna Tarazevich: Pexels

Балезинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 62-летней жительницы Кезского района, с заявлением о пропаже которой 3 мая 2022 года в правоохранительные органы обратилась ее дочь. В результате проведенных следователями СК и полицейскими мероприятий установлено, что женщина стала жертвой преступления.

Следствием установлено, что потерпевшая проживала с 42-летним сыном в деревне в Кезском районе. В течение дня 28 апреля 2022 года они совместно употребляли спиртные напитки, после чего вечером между матерью и сыном возникла ссора. В ходе конфликта мужчина стал наносить женщине побои и душить, затем пинать обутыми в сапоги ногами, а также нанес множество ударов кочергой по голове, после чего направился в сарай вдыхать пары бензина. Вернувшись домой, он нанес матери несколько ударов гвоздодером и продолжил употреблять спиртные напитки. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. Проснувшись на следующий день, обвиняемый упаковал тело матери в мешки из-под муки и захоронил на территории бывшего телятника недалеко от деревни.

В рамках первоначальных следственных действий проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены медицинские, дополнительная (ситуационная), молекулярно-генетическая, комплексная психолого-психиатрическая судебные экспертизы. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), с его участием проведен следственный эксперимент. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.