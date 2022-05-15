Предприниматель в Удмуртии подозревается в утаивании 41 млн налогов



Фото автора Djordje Petrovic: Pexels Фото автора Djordje Petrovic: Pexels

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике продолжается расследование возбужденного по материалам республиканских МВД и ФНС уголовного дела в отношении директора ООО «Бастион», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, возглавляемая обвиняемым коммерческая компания осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли мотоциклами и их запасными частями. При составлении налоговой декларации за 2017-2019 г.г. обвиняемый включил в нее и прилагаемые документы бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о якобы имевших место сделках с контрагентами, представив их в дальнейшем в налоговую инспекцию. Тем самым обвиняемый уклонился от уплаты налога в размере более 41 млн руб.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал, ущерб, причиненный бюджетной системе, не возместил. В рамках расследования уголовного дела принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски в служебных помещениях компании, по месту жительства обвиняемого и иных лиц, допрошено более ста свидетелей, изъята финансово-хозяйственная документация, проведена налоговая судебная экспертиза. На имущество обвиняемого и возглавляемой им коммерческой организации наложен арест в пределах суммы причиненного ущерба.

С учетом собранной доказательственной базы предпринимателю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов, совершенное в крупном размере).