Полицейские вернули гражданину украденный автомобиль



Пресс-служба МВД по Удмуртии Пресс-служба МВД по Удмуртии

В дежурную часть отдела полиции №3 (по Первомайскому району) УМВД России по г. Ижевску с заявлением о хищении автомобиля «Рено Сандеро» обратился владелец транспортного средства. Ущерб составил 550 000 рублей.

Установлено, что автомобиль владелец сдавал в аренду водителю такси для осуществления пассажирских перевозок.

В день совершения преступления водитель такси подъехал на арендованном автомобиле к кафе, где в последующем употреблял алкогольные напитки в компании коллеги и его друга. Вечером он решил отправиться домой пешком, но случайно оставил ключи от автомобиля в кафе, выложив их из кармана при оплате на кассе.

Вернувшись в кафе на следующий день, водитель обнаружил пропажу транспортного средства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками межрайонного отдела №2 Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике подозреваемые в хищении автомобиля установлены и задержаны. Ими оказались 36-летний коллега водителя похищенного автомобиля и его ранее судимый приятель.

Установлено, когда подозреваемые обнаружили оставленные водителем после ухода ключи от автомобиля, у них возник умысел на хищение транспортного средства. Они отогнали и припарковали автомобиль в зону складов на ул. Новоажимова. В последующем они планировали разобрать автомобиль и продать на запчасти.

Похищенный автомобиль обнаружен на месте парковки, в том числе благодаря информации, размещенной владельцем в соцсетях.

Отделом по Первомайскому району Следственного управления УМВД России по г. Ижевску преступление квалифицировано по п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное противоправное деяние законодательством РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.