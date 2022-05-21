В Ижевске будут судить серийного педофила и учителя брейк-данса





Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя г. Ижевска, обвиняемого в 19 эпизодах преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствием установлено, что обвиняемый работал в качестве преподавателя танцев (направление «брейк-данс») в различных детских учреждениях г. Ижевска, в том числе детском оздоровительном лагере и детско-подростковых клубах, где знакомился с малолетними девочками. В период с лета 2015 года по январь 2021 года он подвергал сексуальному насилию восемь девочек в возрасте от 9 до 13 лет, посещавших его занятия. Кроме того, обвиняемый совершил аналогичные действия в отношении одной из потерпевших в садоводческом товариществе за городом, куда выехал отдыхать с воспитанницами своей танцевальной студии.

Проведенная в рамках расследования уголовного дела комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемого психическое расстройство сферы сексуального предпочтения в форме педофилии. После ознакомления с заключением экспертизы обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях. В целях формирования доказательственной базы следователем проведены проверки показаний потерпевших на месте, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели.

Для устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, по результатам расследования внесено представление в адрес Главы администрации МО «Город Ижевск» о принятии мер профилактического характера и привлечении к ответственности лиц, допустивших обвиняемого, являющегося по специальности автослесарем, до осуществления фактической педагогической деятельности с детьми.

Уголовное дело с обвинительным заключением будет в ближайшее время направлено в суд. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.