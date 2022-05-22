В Сарапуле уголовники будут жить в общежитии и работать на предприятии



Пресс-служба УФСИН России по Удмуртии Пресс-служба УФСИН России по Удмуртии

Изолированный участок, функционирующий как исправительный центр, ФКУ ИК-12 УФСИН России по УР дислоцируется в г. Сарапуле. Участок расположен в помещении, предоставленном в безвозмездное пользование руководством ООО «Мебельрум». В обновленном после ремонта, оборудованном мебелью, инвентарем и предметами хозяйственного обихода общежитии разместятся 60 человек – осужденные к принудительным работам, проживающие в Удмуртии.

В будущем планируется увеличить лимит участка до 150 мест. Второй этап ввода дополнительных мест стартует в декабре текущего года. После проведения ремонтных работ в общежитие заселятся еще 90 человек, осужденных к принудительным работам.

Трудиться осужденные будут в торгово-производственной компании, оказавшей помощь в организации участка, функционирующего как исправительный центр. Осужденные мужчины, соответствующие по состоянию здоровья предъявляемым требованиям для работы в сфере производства хозяйственно-бытовой группы товаров, будут трудоустроены по таким профессиям как оператор роботизированных комплексов и оператор лаконаливных станков. Осужденных привлекут на производство стремянок и табуретов.

Необходимо отметить, что из зарплаты осужденных в доход государства по решению суда удерживается от 5 до 20 %. Осужденные будут ежемесячно возмещать расходы на оплату коммунально-бытовых услуг и содержание имущества, после произведенных удержаний им будет выплачиваться не менее 25 % от начисленной заработной платы.

Правила внутреннего распорядка на территории изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, значительно отличаются от правил в исправительных колониях, колониях-поселениях и СИЗО. Осужденным к принудительным работам разрешается иметь при себе денежные средства и телефоны. Живут за свой счет: на заработанные средства приобретают продукты питания и одежду.

По заявлению осужденного ему может быть предоставлено право на проведение личного времени за пределами участка в выходные и праздничные дни, а также со времени окончания работы и до отбоя. За хорошее поведение и добросовестное отношение к труду, в качестве меры поощрения, осужденному может быть предоставлена возможность выезда за пределы УФИЦ в пределах г. Сарапула в выходные и праздничные дни.

Осужденные, отбывающие наказание в УФИЦ, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 календарных дней по истечении шести месяцев отбывания принудительных работ. Проводить этот отпуск за пределами центра разрешается только тем из них, кто не имеет взысканий.