Мужчину в Удмуртии ударили табуреткой и зарезали ножом



Пресс-служба СУСК РФ по УР Пресс-служба СУСК РФ по УР

Можгинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 22 мая 2022 года в одной из деревень Можгинского района тела 48-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), задержан 59-летний односельчанин погибшего.

По данным следствия, 22 мая 2022 года подозреваемый и потерпевший употребили спиртные напитки, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый ударил односельчанина табуреткой, а затем ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия. Назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Следователем готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения и избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.