В Ижевске будут судить зарезавшую сожителя женщину

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Следственным отделом по Индустриальному району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела по факту гибели 43-летнего мужчины, тело которого с признаками насильственной смерти обнаружено 8 марта 2022 года в квартире по месту жительства на ул. Буммашевская в г. Ижевске.

В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), обвиняется 44-летняя сожительница потерпевшего.

Следствием установлено, что накануне случившегося обвиняемая совместно с сожителем дома употребили спиртные напитки, после чего между ними произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры обвиняемая несколько раз ударила мужчину ножом в спину и шею, в результате чего он скончался.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проведены медицинская, биологическая, криминалистическая и иные судебные экспертизы. Обвиняемая полностью признала вину в совершенном преступлении.

Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.