В Ижевске в огне годовалая девочка, ее мать и пожилая женщина

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Следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме, в результате которого погибли три человека, в том числе малолетний ребёнок (ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, 27 мая 2022 года около 14 часов в многоквартирном жилом доме по ул. Колхозная в г. Ижевске произошёл пожар, в результате которого погибли проживавшие в одной из квартир 32-летняя женщина и ее годовалый ребёнок, и 74-летняя женщина, проживавшая в другой квартире.

На место происшествия выехали следователи СК, допрашиваются очевидцы, принимаются меры к установлению причины пожара и всех обстоятельств произошедшего.