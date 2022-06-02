В Глазове будут судить организовавших игровой бизнес на 10 млн рублей



Пресс-служба МВД по Удмуртской республике Пресс-служба МВД по Удмуртской республике

Заместитель прокурора Удмуртской Республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей г. Глазов.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, в период с июня 2019 г. по январь 2022 г. обвиняемые на территории г. Глазова незаконно организовали и с использованием игрового оборудования проводили игры в «покер».

В результате указанной деятельности получен доход в размере более 10 млн рублей, часть которого одним из членов преступной группы легализована путем совершения финансовых операций.

Уголовное дело направлено в Глазовский районный суд Удмуртской Республики для рассмотрения по существу.