В Удмуртии руководитель предприятия скрывал от налоговой 600 млн рублей недоимки

Сайт Pixabay.com Сайт Pixabay.com

организации за сокрытие в особо крупном размере денежных средств от

взыскания в принудительном порядке задолженности по налогам в

сумме более 600 млн рублей.



Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел

следственного управления СК России по Удмуртской Республике

доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в

отношении 40-летнего жителя Завьяловского района Удмуртской Республики

– бывшего руководителя одного из предприятий в г. Ижевска, признанного

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ

(сокрытие денежных средств, либо имущества организации, за счет которых

должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).



Как установлено следствием и судом, в 2018-2019 г.г. обвиняемый,

являясь руководителем организации, с целью сокрытия денежных средств

организации в сумме более 119 млн рублей от принудительного взыскания

недоимки по налоговым обязательствам, осуществил расчеты с

контрагентами, минуя арестованные налоговым органом расчетные счета

возглавляемой им организации, во избежание списания налоговым органом с

указанных счетов денежных средств в счет погашения недоимки по налогам

в сумме более 600 млн рублей.



Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года

лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

В Удмуртской Республике осужден бывший руководительорганизации за сокрытие в особо крупном размере денежных средств отвзыскания в принудительном порядке задолженности по налогам всумме более 600 млн рублей.Собранные вторым отделом по расследованию особо важных делследственного управления СК России по Удмуртской Республикедоказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора вотношении 40-летнего жителя Завьяловского района Удмуртской Республики– бывшего руководителя одного из предприятий в г. Ижевска, признанноговиновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ(сокрытие денежных средств, либо имущества организации, за счет которыхдолжно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).Как установлено следствием и судом, в 2018-2019 г.г. обвиняемый,являясь руководителем организации, с целью сокрытия денежных средстворганизации в сумме более 119 млн рублей от принудительного взысканиянедоимки по налоговым обязательствам, осуществил расчеты сконтрагентами, минуя арестованные налоговым органом расчетные счетавозглавляемой им организации, во избежание списания налоговым органом суказанных счетов денежных средств в счет погашения недоимки по налогамв сумме более 600 млн рублей.Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 годалишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

