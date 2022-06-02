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В Удмуртии руководитель предприятия скрывал от налоговой 600 млн рублей недоимки
организации за сокрытие в особо крупном размере денежных средств от
взыскания в принудительном порядке задолженности по налогам в
сумме более 600 млн рублей.
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел
следственного управления СК России по Удмуртской Республике
доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в
отношении 40-летнего жителя Завьяловского района Удмуртской Республики
– бывшего руководителя одного из предприятий в г. Ижевска, признанного
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ
(сокрытие денежных средств, либо имущества организации, за счет которых
должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).
Как установлено следствием и судом, в 2018-2019 г.г. обвиняемый,
являясь руководителем организации, с целью сокрытия денежных средств
организации в сумме более 119 млн рублей от принудительного взыскания
недоимки по налоговым обязательствам, осуществил расчеты с
контрагентами, минуя арестованные налоговым органом расчетные счета
возглавляемой им организации, во избежание списания налоговым органом с
указанных счетов денежных средств в счет погашения недоимки по налогам
в сумме более 600 млн рублей.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года
лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.